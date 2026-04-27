Nordin Jackers heeft zondag een lichte hersenschudding opgelopen tijdens de topper tussen RSC Anderlecht en Club Brugge. De doelman moest al na twintig minuten het veld verlaten na een botsing met Moussa Diarra. Jackers was na het contact duidelijk aangeslagen en moest op een brancard van het veld worden gedragen.
Club Brugge gaf zondagavond een update over de toestand van de doelman. In het ziekenhuis werd een lichte hersenschudding vastgesteld. Inmiddels mocht Jackers het ziekenhuis alweer verlaten.
“Een grondiger onderzoek volgt in de komende dagen", liet de club nog weten.
Derde doelman krijgt zijn kans
Omdat Simon Mignolet nog steeds geblesseerd is, kwam derde doelman Dani van den Heuvel in doel. De 22-jarige Nederlander verdedigde dit seizoen al elf keer het Brugse doel.
Belangrijke zege in titelstrijd
Sportief liep het voor Club Brugge wél goed af. Blauw-Zwart won met 1-3 op het veld van Anderlecht en springt zo over Union Saint-Gilloise naar de leiding in de Champions Play-offs.
Op de zevende speeldag ontvangt Club Brugge zaterdagavond Sint-Truidense VV, de huidige nummer drie in de stand.