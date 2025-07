Groves won in de Tour de voorlaatste etappe naar Pontarlier. Met Belgisch kampioen Tim Wellens, winnaar van de vijftiende etappe in Carcassonne; en Tim Merlier, laureaat van de derde etappe in Duinkerke en de negende etappe in Châteauroux, staan er nog twee ritwinnaars op de deelnemerslijst. Victor Campenaerts, Emiel Verstrynge, Thibau Nys, Edward Theuns, Xandro Meurisse en streekrenners Jonas Rickaert en Gianni Vermeersch zijn de andere blikvangers.

De vijftiende editie van het criterium over 100 kilometer start om 19u00 en wordt voorafgegaan door een tijdrit. De aankomst wordt op de Markt getrokken.