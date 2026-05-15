Burgemeester Dirk De fauw: “Voor de twintigste keer landkampioen: dat is een prestatie om u tegen te zeggen. Namens het hele stadsbestuur willen we Club Brugge proficiat wensen. Club Brugge heeft met inzet, talent en doorzettingsvermogen bewezen dat het tot de absolute top van het Belgische voetbal behoort. Als stad zijn we bijzonder fier op deze prestatie. Ik nodig alle Bruggelingen en supporters uit om samen met ons deze titel te vieren op de Markt. We maken er samen een feest van dat de ploeg én de stad waardig is: met veel trots, warmte en sportiviteit.”

