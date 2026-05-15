Dit zijn de plan­nen voor de kam­pi­oe­nen­vie­ring van Club Brugge

Voor de twintigste keer is Club Brugge landskampioen van het Belgische voetbal. Op maandag 25 mei 2026 organiseren Stad Brugge en Club Brugge samen een kampioenenhulde op de Markt van Brugge. De spelers en de staf van Club Brugge worden gehuldigd op een podium op de Markt. Aan deze ontvangst wordt een groot feest gekoppeld.

Burgemeester Dirk De fauw: “Voor de twintigste keer landkampioen: dat is een prestatie om u tegen te zeggen. Namens het hele stadsbestuur willen we Club Brugge proficiat wensen. Club Brugge heeft met inzet, talent en doorzettingsvermogen bewezen dat het tot de absolute top van het Belgische voetbal behoort. Als stad zijn we bijzonder fier op deze prestatie. Ik nodig alle Bruggelingen en supporters uit om samen met ons deze titel te vieren op de Markt. We maken er samen een feest van dat de ploeg én de stad waardig is: met veel trots, warmte en sportiviteit.”

Programma maandag 25 mei 2026:

• 17.00 uur: opening evenementenzone

• 17.30 uur: start DJ’s

• 18.45 uur: aankomst spelers en huldiging

• 19.30 uur: uittrede spelers

• 20.00 uur: einde

De Markt van Brugge wordt ingericht als evenementenzone. In deze zone geldt een algemeen glasverbod.

Het gebruik van pyrotechnisch materiaal tijdens de optocht en tijdens het feest op de Markt is ten stelligste verboden. Er geldt ook een verbod op het bezit en gebruik van alle voorwerpen die gebruikt kunnen worden om het gezicht te bedekken. “Op de kampioenenviering zullen ook gezinnen met kinderen aanwezig zijn. We willen alle mensen vragen geen risico’s te nemen. We vragen de supporters om zoveel mogelijk met de fiets richting de stad af te zakken en hun fiets daar te stallen.”

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

