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Brugge

Dia­mond Lea­gue Parijs : Michael Oba­suyi (26) ver­be­tert nog­maals Bel­gisch record op 110 meter horden

Michael Obasuyi

© Belga

Michael Obasuyi heeft zondag voor de tweede keer zijn Belgisch record op de 110 meter horden verbeterd.

De 26-jarige Bruggeling klokte in de finale op de Diamond League-meeting in de Franse hoofdstad Parijs af op 13.10. Daarmee was hij zes honderdsten van een seconde sneller dan enkele uren eerder, toen hij 13.16 liep in de reeksen. Zijn nieuwe recordchrono leverde hem een vierde plaats op, de Amerikaan Jamal Britt won in een persoonlijk record van 12.89.


Tot zondag stond het Belgisch record van Obasuyi op 13.19, dat hij in augustus 2025 in Oordegem had neergezet. Die tijd leverde hem toen al een ticket op voor het EK van deze zomer in het Engelse Birmingham (10-16 augustus).

Belga

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