Dévy Rigaux, sportief leider Club Brugge: “We hebben het ook zelf niet goed gedaan. Dit is gedeelde verantwoordelijkheid”
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Over het ontslag van Nicky Hayen en de aanstelling van Ivan Leko is de afgelopen vierentwintig uur aardig wat inkt gevloeid. Logisch dat ook het bestuur van Club Brugge, na de persconferentie de dag voor de match tegen Arsenal, tijd maakte voor wat tekst en uitleg. Want hun beslissing had zelfs de spelerskern nu niet zien aankomen. "We hadden al langer het gevoel dat het op was", zegt sportief leider Dévy Rigaux. Al steekt hij ook de hand in eigen boezem.
Het moment dat je een trainer moet ontslaan betekent dat per definitie dat je het ook zelf niet goed gedaan hebt.
Op één en hetzelfde moment je trainer ontslaan, en vrij nauw aansluitend al zijn opvolger aanstellen... dan handel je niet impulsief. Het is een gedachte die de voorbije dag al door meerdere hoofden gespeeld heeft. Dat het op was, bevestigt ook Dévy Rigaux, de sportief leider van Club Brugge:
" Ja, ik kan me inbeelden dat dit voor velen een verrassing was. Alleen hadden wij al langer het gevoel dat het op was. En hebben wij ook in eer en geweten die beslissing genomen. Er was geen energie meer. Nicky heeft dat trouwens zelf aangegeven in zijn persconferentie zaterdagavond. "Ik probeer er elke dag energie in te brengen en en vuur." En het vuur, de energie en de passie was er niet meer. "
Enter Ivan Leko. Hand in eigen boezem, maar de 20e titel moet en zal.
En dus kiest het Clubbestuur voor een telefoontje naar Ivan Leko. De rest is intussen geschiedenis. Afscheid nemen van Nicky Hayen was ook voor de bazen van Club niet fijn. Dat ook zij schuld treffen, beseffen ze. maar de titel moet er komen...
Dévy Rigaux: "Het moment dat je een trainer moet ontslaan betekent dat per definitie dat je het ook zelf niet goed gedaan hebt. Want dan ben je als club niet succesvol genoeg geweest. En dat is ook een gedeelde verantwoordelijkheid. Alleen willen wij absoluut kampioen spelen. En dus willen wij terug beter presteren en meer het DNA en energie in het stadion hebben."
Ook spelerskern verrast door de beslissing
Een half uur eerder hadden Ivan Leko en kapitein Hans Vanaken de pers te woord gestaan. op de vraag of het bestuur de zaken dan anders zag of aanvoelde dan de spelerskern, had Vanaken het moeilijk om te antwoorden:
" Dat we als spelersgroep wel verrast zijn, ja. Omdat niemand echt op de hoogte was. Het bestuur heeft daar misschien iets anders naar gekeken. Misschien andere gesprekken gehad binnenskamers waar wij niets van weten. Dus ja, ik vind het een moeilijke vraag om daar een correct antwoord op te geven. De keuze is natuurlijk van bovenaf gekomen."