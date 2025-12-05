Op één en hetzelfde moment je trainer ontslaan, en vrij nauw aansluitend al zijn opvolger aanstellen... dan handel je niet impulsief. Het is een gedachte die de voorbije dag al door meerdere hoofden gespeeld heeft. Dat het op was, bevestigt ook Dévy Rigaux, de sportief leider van Club Brugge:

" Ja, ik kan me inbeelden dat dit voor velen een verrassing was. Alleen hadden wij al langer het gevoel dat het op was. En hebben wij ook in eer en geweten die beslissing genomen. Er was geen energie meer. Nicky heeft dat trouwens zelf aangegeven in zijn persconferentie zaterdagavond. "Ik probeer er elke dag energie in te brengen en en vuur." En het vuur, de energie en de passie was er niet meer. "