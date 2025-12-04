Daar is Leko: nieuwe coach Club Brugge leidt eerste training in Westkapelle
Ivan Leko heeft vanmiddag al zijn eerste training geleid. Club Brugge speelt morgenavond in de Champions League tegen Arsenal. Leko komt in de plaats van Nicky Hayen, die gisteren ontslagen is. In zijn entourage is ook onder meer keeperstrainer Wouter Biebauw uit Deerlijk ontslagen.
De training vanmiddag is de laatste aanloop naar de wedstrijd van morgen op Jan Breydel, Leko debuteert zo bij Club meteen in de Champions League. Later vanmiddag geeft hij zelf meer duiding en dan zal ook Director of Football Dévy Rigaux de trainerswissel toelichten.
De redactie