Den Bosch smeert Kort­rijk Spurs vier­de sei­zoen­sne­der­laag aan

Kortrijk Spurs 26/09/2025

Kortrijk Spurs heeft vrijdagavond de zesde speeldag in de BNXT League, de Belgisch-Nederlandse basketcompetitie, geopend met een nederlaag tegen het Nederlandse Heroes Den Bosch. De Spurs gingen in 's-Hertogenbosch met 97-94 onderuit en leden op die manier al hun vierde nederlaag van het seizoen.

De Canadees Keevan Veinot was de topschutter van dienst bij de thuisploeg met 24 punten. Zijn landgenoot Keon Ambrose-Hylton liet aan de overzijde 20 punten noteren, Bram Bogaerts en de Amerikaan Darren Williams kwamen elk tot 18 rozen.

Met amper twee zeges in zes wedstrijden en een voorlopige dertiende plaats heeft het Kortrijk van coach Johan Roijakkers zijn start volledig gemist in de BNXT League. Den Bosch draait bovenin mee met vier zeges in vijf wedstrijden.

Kortrijk Spurs

