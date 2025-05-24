De Canadees Keevan Veinot was de topschutter van dienst bij de thuisploeg met 24 punten. Zijn landgenoot Keon Ambrose-Hylton liet aan de overzijde 20 punten noteren, Bram Bogaerts en de Amerikaan Darren Williams kwamen elk tot 18 rozen.

Met amper twee zeges in zes wedstrijden en een voorlopige dertiende plaats heeft het Kortrijk van coach Johan Roijakkers zijn start volledig gemist in de BNXT League. Den Bosch draait bovenin mee met vier zeges in vijf wedstrijden.