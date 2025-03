KV Kortrijk zal het in de play-downs opnemen tegen Cercle Brugge, Sint-Truiden en Beerschot. Dankzij de zege van de Kerels tegen AA Gent van afgelopen zondag is het vertrouwen groot. In Offside bleef Brecht Dejaegere dan ook optimistisch over de kansen van zijn team.

"We beginnen thuis tegen Cercle en daarna trekken we naar Sint-Truiden. Als we daar minstens vier op zes pakken, ligt alles nog open in de play-downs," aldus Dejaegere.