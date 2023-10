Ook in West-Vlaanderen is er een interessante wedstrijd tussen Cercle Brugge en Zulte Waregem, twee teams met een sterke bekerhistorie die momenteel goed presteren in hun respectievelijke competities.

De herinneringen aan de vorige confrontatie tussen Zulte Waregem en Cercle Brugge, waarbij Essevee degradeerde, zijn nog vers. Dit verlies was slechts een van de teleurstellingen voor Waregem in het vorige seizoen, aangezien ze ook nipt de zesde bekerfinale misten na een spannende wedstrijd tegen KV Mechelen.