Het Belgisch kampioenschap ging woensdag door in Mechelen en is georganiseerd georganiseerd door Shimano voor erkende Shimano Service Center deelnemers.

“Het is een bevestiging van het harde werk en de toewijding die we dagelijks in ons werk stoppen om de allerbeste service aan onze klanten te bieden", zeggen Lieven Laflere en zijn vrouw Sofie, die in Kortrijk Lievens Bike Repair uitbaten. Ze verzorgen vooral race- en triatlonfietsen.