Club Brugge - 2e met 59 punten

Vorig jaar startte Club aan de Play-offs met 19 punten achterstand op leider Union (na halvering waren dat er nog 10). Dit seizoen zijn dat er “maar” 9 op KRC Genk. Na halvering worden dat er nog 4, maar de Limburgers zijn in het voordeel bij een gelijke stand. Union hijgt in de nek van Blauw-Zwart en kan de rol als underdog in de titelstrijd opnemen.

Met de uitschakeling in de Champions League gaat de blik nu vol op de titel en beker. Het is al van 1996 geleden dat Club nog eens de dubbel won. In de confrontaties tegen de deelnemers van de Champions’ Play-offs haalde het team van Nicky Hayen 14/30.

Cercle Brugge – 13e met 32 punten

Pas op de voorlaatste speeldag kwam Cercle in de gevarenzone terecht, en tegen Anderlecht kon de Vereniging zich niet meer behoeden van de laatste 4 (0-3 verlies). Na een afgekeurde goal én het verlies van Dender zal de pijn bij Cercle extra groot zijn, want aan een punt had het genoeg om zich nu al te redden.

Enkel de winnaar van de Relegation Play-offs blijft rechtstreeks in eerste klasse. De nummer twee speelt barrages tegen de winnaar van de Promotion Play-offs uit de Challenger Pro League (CPL). De laatste twee zakken rechtstreeks naar de CPL.

In de duels tegen STVV, Kortrijk en Beerschot haalde Cercle 6/18.

KV Kortrijk – 15e met 26 punten

En die rechtstreekse zakker zou wel eens KV Kortrijk kunnen worden. Vorig seizoen konden De Kerels zich redden via barrages, maar met vijf punten achterstand op STVV lijkt dat geen makkelijke opdracht. In tegenstelling tot de Play-offs bovenin worden de punten immers niet gehalveerd. De zege in en tegen Gent en de bijkomende 6/6 zal KVK ongetwijfeld nog een vertrouwensboost geven in de strijd om het behoud.

In de duels tegen STVV, Cercle en Beerschot haalde KVK 9/18.