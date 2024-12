"Het was voor ons niet evident om deze beslissing te nemen", zegt woordvoerder Robrecht Bothuyne van het organisatiecomité. "We beseffen dat deze verandering wennen zal zijn voor veel wielerliefhebbers, voor wie de iconische aankomst op de kasseien van Nokere altijd bijzonder was. In dialoog met de renners en hun ploegen werd het duidelijk dat veiligheid voorop moest staan. Met deze nieuwe aankomst willen we de koers veilig houden voor onze renners en tegelijk verder bouwen aan de unieke identiteit en sfeer van Nokere Koerse. Want Nokereberg blijft centraal staan, tijdens de wedstrijd en aan de aankomst met een unieke en nieuwe hellende aankomst."