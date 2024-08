Ondanks het verlies gisteren tegen het Poolse Krakau stoot Cercle Brugge na een 1-6 winst in de heenmatch door naar de volgende fase in de Conference League. Na de loting kennen we dus nu ook de tegenstanders.

Cercle zat in pot 4 en krijgt thuis Turkije, Schotland en Zwitserland over de vloer. Op verplaatsing treft het IJsland, Slovenië en Oostenrijk. De debatten starten op 3 oktober met de openingsspeeldag.

De Vereniging beëindigde de Champions' Play-offs in de Jupiler Pro League vorig seizoen op een knappe vierde plaats en komt zo na veertien jaar nog eens uit in Europa. Groen-zwart kwam terecht in de derde van vier voorrondes voor de Europa League, maar verloor daarin van het Noorse Molde.