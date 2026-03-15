Coolman verzamelde in die periode een indrukwekkend palmares met onder meer tien landstitels en tien Bekerzeges. Ook op Europees niveau liet hij zich opmerken, met meer dan honderd wedstrijden en een zilveren medaille in de CEV Cup. Daarnaast was hij jarenlang een vaste waarde bij de Belgian Red Dragons.

“Knack Roeselare is jarenlang mijn thuis geweest. Ik wil mijn carrière afsluiten strijdend voor prijzen, zoals we dat hier altijd doen”, zegt Coolman. “Maar het is tijd voor iets anders. Het leven als topsporter vraagt veel opofferingen. Ik wil meer tijd maken voor familie en vrienden.”