Clu­bicoon Pie­ter Coo­l­man (36) stopt na dit sei­zoen bij Knack Vol­ley Roeselare

Na veertien seizoenen op het hoogste niveau zet middenblokker Pieter Coolman (36) een punt achter zijn carrière. Roeselare verliest daarmee niet alleen een sterkhouder aan het net, maar ook een sleutelfiguur in de kleedkamer.

Na een rijkgevulde carrière kondigt Pieter Coolman aan dat hij op het einde van dit seizoen stopt met topsport. De middenblokker speelde sinds 2012 voor Knack Volley Roeselare en groeide er uit tot een boegbeeld.

Indrukwekkend palmares

Coolman verzamelde in die periode een indrukwekkend palmares met onder meer tien landstitels en tien Bekerzeges. Ook op Europees niveau liet hij zich opmerken, met meer dan honderd wedstrijden en een zilveren medaille in de CEV Cup. Daarnaast was hij jarenlang een vaste waarde bij de Belgian Red Dragons.

“Knack Roeselare is jarenlang mijn thuis geweest. Ik wil mijn carrière afsluiten strijdend voor prijzen, zoals we dat hier altijd doen”, zegt Coolman. “Maar het is tijd voor iets anders. Het leven als topsporter vraagt veel opofferingen. Ik wil meer tijd maken voor familie en vrienden.”

KIJK: De mooiste momenten van Pieter Coolman bij Knack Roeselare:

Gewaardeerd speler

Binnen de club klinkt veel waardering voor de afscheidnemende speler. Oud-bondscoach Dominique Baeyens benadrukt zijn spelinzicht: “Ik heb zelden een speler ontmoet met zoveel inzicht.” Ook coach Matthijs Verhanneman looft zijn voorbereiding: “Hij gaat geen enkele wedstrijd in zonder plan.”

Volgens ploegmaat Stijn D'Hulst was Coolman “een teamspeler en winnaar pur sang”, terwijl Hendrik Tuerlinckx hem typeert als iemand die tegenstanders dwingt om verder te denken.

De club wil de komende maanden uitgebreid stilstaan bij het afscheid. “Pieter heeft een enorme stempel gedrukt op onze club”, klinkt het bij Roeselare. “Hij staat symbool voor inzet, continuïteit en topsportmentaliteit.”

Knack Volley Roeselare

