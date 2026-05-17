Club Brugge speelt vanavond z’n laatste wedstrijd van het seizoen tegen AA Gent en krijgt na de wedstrijd de kampioensbeker overhandigd. Club pakte afgelopen donderdag al de titel op het veld van KV Mechelen. Vandaag wordt het dus een echte galawedstrijd. Naast het titelfeest is er ook het afscheid van Club-icoon Simon Mignolet.
Het was rijtje schuiven aan de fanshop van Club Brugge. Heel wat fans stonden in de rij met het doel om het t-shirt met die befaamde tweede ster te bemachtigen.
De fans keken ook uit naar de laatste match van het seizoen tegen AA Gent en ook de allerlaatste van Simon Mignolet. De doelman hangt z’n voetbalschoenen definitief aan de haak.
Eerst werd de trofee Jan Breydel binnengereden en daarna ook de spelersbus om het feestje compleet te maken.