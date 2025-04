Nilsson viel zondagavond uit tijdens de opwarming voor het duel op bezoek bij AA Gent. Hij werd toen in de basis vervangen door Romeo Vermant, die een uitstekende prestatie bekroond zag worden met twee doelpunten. Mignolet viel vlak voor rust uit na een botsing met Ardon Jashari, en dat in de 700e wedstrijd in zijn carrière. Tussen de palen werd hij vervangen door Nordin Jackers, die zijn netten schoon hield. Blauw-zwart won uiteindelijk met 0-5-forfaitcijfers en kwam zo voor het eerst dit seizoen aan de leiding in de hoogste afdeling, met een voorsprong van twee punten op eerste achtervolgers KRC Genk en Union. De Brusselaars staan net als Club nog met een perfect rapport in de Champions' Play-off en gingen zondag met 1-2 ging winnen in Genk, dat daardoor zijn leidersplaats voor het eerst in maanden kwijtspeelde.