Geen Antwerp-scenario

De regerende landskampioen stond dit seizoen al eens 0-3 voor aan de rust, maar toen werd het nog heel spannend na een mindere tweede helft. Antwerp kwam enkele weken geleden nog tot 2-3, al werden de drie punten wel veiliggesteld. Zo'n vaart zou het deze keer evenwel niet lopen. Hadden we het al over die doeltreffende wijziging van Hayen? Juist, Romeo Vermant. De jonge spits zorgde al snel voor de 0-4 met een binnentikker op een pass van Ordóñez en even later werkte hij een prachtige aanval al even mooi af voor de forfaitcijfers.

Mister play-off

Talbi en Vetlesen hadden de score nog kunnen uitdiepen, maar de 0-5 afslachting in de Planet Group Arena en bijkomende cijfers laten niets aan het toeval over. Club loopt in deze play-offs vooralsnog een perfect parcours en door de 0/6 van Racing Genk werd de achterstand van 4 punten intussen een voorsprong van twee punten. Nicky Hayen, noem hem stilaan mister play-off, neemt dus opnieuw een uitstekende start en haalde in totaal 36/42 in de Champions' Play-offs, dat is goed voor net geen 2,6 punten per wedstrijd.

Straffe cijfers die het geloof van Club sterken. Nu volgt een cruciaal tweeluik tegen die andere ploeg die al 12/12 pakte, Union. Vorig seizoen ontmoette Club op speeldag 4 en 5 ook de ploeg-in-vorm en toen won het 4-0 en 0-3 van Genk. Union wordt een ander pak mouwen, afspraak donderdag om 20u30.

De stand in de Champions' Play-offs: