De thuisploeg kwam op Het Lisp al na drie minuten op voorsprong te staan nadat Jenthe Mertens mocht aanleggen vanop de strafschopstip. Ook de jonge bezoekers uit Brugge staken bij momenten hun neus aan het venster, maar konden uit hun balbezit amper doelgevaar puren.

Na rust trapte de 18-jarige Yanis Musuayi de bezoekers dan toch langszij. Daarna duurde het, in een evenwichtigere tweede helft, tot vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd vooraleer Cedric Van Meirvenne geel-zwart van buiten de zestien naar de overwinning kon schieten.

Lierse bezet de middenmoot met een tiende plaats en 30 punten. Het beloftenelftal van Club Brugge blijft op de voorlaatste plaats met 16 punten knokken tegen de degradatie.