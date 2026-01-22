Op de achtste en laatste speeldag in de League Phase haalde blauw-zwart het in het Jan Breydelstadion met 3-0 van het Zuid-Franse Olympique Marseille, dat eerder in deze campagne te sterk bleek voor landskampioen Union.

Mamadou Diakhon en Romeo Vermant bezorgden Club Brugge een blitzstart, nadien liet de thuisploeg enkele uitstekende kansen op de 3-0 liggen. Na rust hield Simon Mignolet zijn ploeg overeind met een aantal uitstekende reddingen. In het slot van de wedstrijd zorgde uitblinker Aleksandar Stankovic met de 3-0 voor het nekschot voor Marseille.

