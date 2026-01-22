© Belga
Vicekampioen Club Brugge heeft zich woensdagavond voor het tweede seizoen op rij geplaatst voor de tussenronde van de Champions League. Ze wonnen met 3-0 van Olympique de Marseille.
Op de achtste en laatste speeldag in de League Phase haalde blauw-zwart het in het Jan Breydelstadion met 3-0 van het Zuid-Franse Olympique Marseille, dat eerder in deze campagne te sterk bleek voor landskampioen Union.
Mamadou Diakhon en Romeo Vermant bezorgden Club Brugge een blitzstart, nadien liet de thuisploeg enkele uitstekende kansen op de 3-0 liggen. Na rust hield Simon Mignolet zijn ploeg overeind met een aantal uitstekende reddingen. In het slot van de wedstrijd zorgde uitblinker Aleksandar Stankovic met de 3-0 voor het nekschot voor Marseille.
Tussenronde
Met tien punten eindigt Club nu op de negentiende plaats en mag het zo voor het tweede jaar op rij naar de tussenronde. De top acht plaatst zich rechtstreeks voor de achtste finales.
Vrijdagmiddag mag Club in het Zwitserse Nyon de trommel in voor de loting van die tussenronde. Daarbij zijn de nummers 9 tot en met 16 reekshoofd. Zij zullen dus uitgeloot worden tegen de nummers 17 tot en met 24. Blauw-zwart is als negentiende geen reekshoofd.
De heenwedstrijden worden gespeeld op 17 en 18 februari, de terugwedstrijden op 24 en 25 februari. De winnaars plaatsen zich voor de achtste finales.