Die sterke prestaties in Europa vertaalden zich echter niet in goede resultaten in de Jupiler Pro League. Club speelde de voorbije weken gelijk tegen STVV (2-2), verloor in eigen huis van Standard (1-2) en geraakte afgelopen weekend ook niet voorbij AA Gent (1-1). Daardoor liep de achterstand op leider Genk in de stand al op tot negen punten.

Aston Villa, het team van Youri Tielemans en Amadou Onana, hoefde die tussenronde niet af te werken na een achtste plaats in de competitiefase. In de winterstop haalde de ploeg van Unai Emery met Marcus Rashford (Manchester United), Marco Asensio (PSG) en Donyell Malen (Borussia Dortmund) enkele versterkingen, maar het zag ook Jhon Duran voor liefst 77 miljoen euro verhuizen naar het Saoedische Al-Nassr.