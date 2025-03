De 19-jarige Talbi is geboren en getogen in België en speelde ook voor de jeugdploegen van de Rode Duivels. Maar voor het A-team wil hij voor Marokko uitkomen, zo schrijven verschillende Belgische media. In het Noord-Afrikaanse land liggen zijn roots.

Kort geleden liet ook KRC Genk-toptalent Konstantinos 'Kos' Karetsas weten de Rode Duivels links te laten liggen en te kiezen voor een interlandcarrière bij de Griekse nationale ploeg.