Met de Prijs Dominique D'Onofrio werd maandag ook de onderscheiding toegekend voor de beste debutant in de Jupiler Pro League (niet ouder dan 20 jaar op 31 december). Die eer viel te beurt aan Joaquin Seys (Club Brugge). Hij haalde met 54 punten voor Konstantinos Karetsas (KRC Genk), tweede met 18 punten, en Marwan Al-Sahafi (Beerschot), derde met 13 punten.

De negentienjarige Seys is een jeugdproduct van Club Brugge. Hij debuteerde dit seizoen in de hoofdmacht en intussen is de energieke linkspoot, die door Hayen als rechtsachter wordt uitgespeeld, uitgegroeid tot een vaste waarde in het elftal van de landskampioen, zowel in de nationale competitie als de Champions League. Zijn teller staat intussen op 25 matchen en twee doelpunten.