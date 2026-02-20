Club Brugge speelt in Madrid met “No Heart/No Glory”-wedstrijdshirts voor bloed- en plasmadonatiecampagne
Club Brugge speelt dinsdag in Madrid de beslissende terugwedstrijd in de UEFA Champions League Knockout Play-Offs tegen Atlético Madrid na de spectaculaire 3-3 in de heenwedstrijd. Tijdens deze Europese topwedstrijd draagt Blauw-Zwart op de borst van zijn wedstrijdshirts een even belangrijke boodschap die letterlijk levens kan redden “No Heart No Glory”, het sociale mantra van Club Brugge Foundation.
Voor deze specifieke wedstrijd maakt Betsson.sport, hoofdsponsor van Club Brugge, die boodschap mogelijk door zijn front-of-shirt visibiliteit éénmalig te donoren aan Club Brugge Foundation. Club Brugge Foundation doneert op zijn beurt deze unieke wedstrijdshirts vervolgens aan supporters als dank voor hun donatie. Clubfans worden opgeroepen om massaal bloed of plasma te doneren. Zo krijgt deze Champions League-avond een extra dimensie: supporters mobiliseren voor een maatschappelijke oproep die verder gaat dan het resultaat op het veld.
Bloed en plasma zijn elke dag nodig voor spoedgevallen, operaties, ziektebehandelingen, complicaties bij bevallingen, maar ook om levensreddende medicijnen te maken voor duizenden Belgen. 70 procent van de mensen heeft ooit bloed of plasma nodig, maar slechts 3 procent doneert effectief. Veel mensen stellen hun eerste donatie uit, vaak omdat de drempel te hoog lijkt of de noodzaak niet altijd duidelijk is. Met deze campagne wil Club Brugge zijn steentje bijdragen om de Clubfamilie te mobiliseren en zoveel mogelijk mensen te motiveren om bloed of plasma te doneren.
Win een uniek stuk Clubgeschiedenis
Club Brugge Foundation organiseert al vele seizoenen bloedinzamelingen in het Jan Breydelstadion en werkt daarvoor nauw samen met Rode Kruis-Vlaanderen. In de voorbije jaren kwamen zo al meer dan 1.600 fans bloed geven tijdens één van de inzamelingen van Club Brugge. Dit jaar is de oproep om bloed of plasma te doneren groter dan ooit: drie weken lang, van dinsdag 24 februari tot en met vrijdag 13 maart, krijgen Clubfans en iedereen in Vlaanderen de kans om met hun bloed- of plasmadonatie een zeer speciale prijs te winnen. Iedereen die in die periode doneert, maakt namelijk kans om één van de unieke wedstrijdshirts van Atlético Madrid – Club Brugge te winnen.
Iedereen die wenst te doneren en zo kans wil maken op een wedstrijdshirt, kan een afspraak maken voor de bloedinzameling in het Jan Breydelstadion op woensdagnamiddag 4 maart, in één van de 16 donorcentra van Rode Kruis-Vlaanderen of via één van de vele mobiele bloedcollectes verspreid over Vlaanderen tijdens de campagneperiode.