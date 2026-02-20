Bloed en plasma zijn elke dag nodig voor spoedgevallen, operaties, ziektebehandelingen, complicaties bij bevallingen, maar ook om levensreddende medicijnen te maken voor duizenden Belgen. 70 procent van de mensen heeft ooit bloed of plasma nodig, maar slechts 3 procent doneert effectief. Veel mensen stellen hun eerste donatie uit, vaak omdat de drempel te hoog lijkt of de noodzaak niet altijd duidelijk is. Met deze campagne wil Club Brugge zijn steentje bijdragen om de Clubfamilie te mobiliseren en zoveel mogelijk mensen te motiveren om bloed of plasma te doneren.

Win een uniek stuk Clubgeschiedenis

Club Brugge Foundation organiseert al vele seizoenen bloedinzamelingen in het Jan Breydelstadion en werkt daarvoor nauw samen met Rode Kruis-Vlaanderen. In de voorbije jaren kwamen zo al meer dan 1.600 fans bloed geven tijdens één van de inzamelingen van Club Brugge. Dit jaar is de oproep om bloed of plasma te doneren groter dan ooit: drie weken lang, van dinsdag 24 februari tot en met vrijdag 13 maart, krijgen Clubfans en iedereen in Vlaanderen de kans om met hun bloed- of plasmadonatie een zeer speciale prijs te winnen. Iedereen die in die periode doneert, maakt namelijk kans om één van de unieke wedstrijdshirts van Atlético Madrid – Club Brugge te winnen.