Trisoldi is een jeugdproduct van Hannover, dat sinds 2022 deel uitmaakt van de hoofdmacht van de Duitse traditieclub. De Italiaanse Duitser was afgelopen seizoen goed voor zeven doelpunten en drie assists in 35 wedstrijden bij Hannover, dat als negende eindigde in de Tweede Bundesliga. De jonge spits sluit na het EK voor beloften met Duitsland van 11 tot 28 juni aan bij Club.

Voor Club Brugge is Tresoldi de eerste inkomende transfer van de zomermercato. Blauw-zwart, dat enkele weken geleden de titel in de Jupiler Pro League aan Union Sint-Gillis moest laten, viste wel al de Spaanse middenvelder Alejandro Granados op bij Club NXT en hevelde hem over naar de A-kern.