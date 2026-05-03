In de tweede helft was het opnieuw snel raak. Na een slechte bal van Kokubo en een aarzelende tussenkomst van Taniguchi kon Tzolis er met de bal vandoor. Tresoldi liet de pass goed lopen en Forbs hoefde de bal er maar in te leggen. STVV kon geen vuist maken en op het uur werd het nog erger. Kokubo gaf andermaal een slechte pass, Stankovic onderschepte en werd onderuit gehaald door Merlen. De bal kwam bij Forbs die de bal aflegde voor Tresoldi. De spits maakte zijn tweede van de avond, maar er was buitenspel gezien. De VAR kwam echter terug op de fout van Merlen en scheidsrechter Vergoote schoof de rode kaart onder zijn neus: STVV nog een halfuur met tien.