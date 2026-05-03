Club Brugge heeft gedaan wat het moest doen: STVV verslaan en de druk bij Union leggen. Club won met 2-0. Nicolo Tresoldi en Carlos Forbs waren de doelpuntenmakers, maar eigenlijk had de eindstand veel ruimer gemoeten. Club Brugge kan nu zondag rustig toekijken naar het resultaat van Union.
STVV werd vooraf aangekondigd als een verraderlijke klip op weg naar de landstitel, het had tenslotte Union met 2-1 geklopt vorige week. Daar was in het Jan Breydelstadion echter niet veel van te merken. Club Brugge begon sterk en na een kwartier was het bij de eerste kans al meteen prijs. Een goede lange bal van Mechele werd door Seys achteruit gelegd naar Tzolis. Die zag de aanstormende Tresoldi opduiken in de zestien en de Duitse Italiaan legde de bal voorbij de doelman: 1-0 en Club op rozen. Daarna ging Club Brugge niet zorgvuldig om met de kansen. STVV-doelman Kokubo redde een paar keer goed.
In de tweede helft was het opnieuw snel raak. Na een slechte bal van Kokubo en een aarzelende tussenkomst van Taniguchi kon Tzolis er met de bal vandoor. Tresoldi liet de pass goed lopen en Forbs hoefde de bal er maar in te leggen. STVV kon geen vuist maken en op het uur werd het nog erger. Kokubo gaf andermaal een slechte pass, Stankovic onderschepte en werd onderuit gehaald door Merlen. De bal kwam bij Forbs die de bal aflegde voor Tresoldi. De spits maakte zijn tweede van de avond, maar er was buitenspel gezien. De VAR kwam echter terug op de fout van Merlen en scheidsrechter Vergoote schoof de rode kaart onder zijn neus: STVV nog een halfuur met tien.
Club Brugge vergat de score verder uit te diepen, maar de match was toch al gespeeld. Nu kan het rustig achteroverleunen om te kijken wat Union doet tegen KV Mechelen en zich voorbereiden op de kraker van volgende week tegen Union.