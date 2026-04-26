Club Brug­ge neemt lei­ders­plaats over van Union na vlot­te zege in Anderlecht

Vicekampioen Club Brugge heeft zondagavond op de zesde speeldag van de Champions' Play-off in de Jupiler Pro League met 1-3 gewonnen op bezoek bij Anderlecht. Na de derde zege op rij in deze play-offs neemt blauw-zwart de leidersplaats over van Union Sint-Gillis, dat zaterdagavond met 2-1 verloor op het veld van Sint-Truiden.

Met nog vier speeldagen te gaan is Club met 47 punten de nieuwe leider, met een voorsprong van één punt op Union. 

Vanwege de hevige regenval boven het Astridpark stond er een laag water op het veld van Anderlecht. De drainage deed duidelijk haar werk niet, waardoor voetballen moeilijk was en het wedstrijdbegin nerveus. Club stak drie keer de neus aan het venster.

Bij de tweede raid van Carlos Forbs op rechts was het raak. Verdediger Mathys Angély duwde bij zijn debuut in de basis een voorzet van Nicolo Tresoldi in eigen doel: 0-1 na amper 8 minuten.

Toch zat het ook tegen voor blauw-zwart, dat na een kwartier Nordin Jackers met een hoofdblessure zag uitvallen, na een botsing met Moussa Diarra. De Brugse doelman moest afgevoerd worden. Dani van den Heuvel was zijn vervanger omdat Simon Mignolet al langer in de lappenmand ligt. Voor de 22-jarige Nederlandse derde doelman was het nog maar de elfde wedstrijd ooit in de Brugse hoofdmacht. Eind dit seizoen loopt zijn contract af. Nadien kon ook Diarra niet meer verder.

Blauw-zwart hield vlot stand tot aan de rust. Vlak voor het uur was het opnieuw raak voor de West-Vlamingen. Joaquin Seys behield op links het overzicht en bediende Carlos Forbs, waarna de Portugees Anderlecht op een dubbele achterstand zette: 0-2.

Nog eens enkele minuten later was het over en uit voor een verdedigend wankel Anderlecht. Christos Tzolis trapte vanuit een scherpe hoek de 0-3 op het scorebord. Op nauwelijks enkele minuten lag de thuisploeg knock-out.

Uiteindelijk viel er nog een eerredder voor Anderlecht. Op aangeven van de ingevallen Adriano Bertaccini trof Mihajlo Cvetkovic in de 83e minuut van dichtbij raak: 1-3, meteen ook de eindstand in het Park.

Union moet de leidersplaats nu aan Club laten, dat voor het eerst dit seizoen helemaal bovenaan staat.

Louis Maes

Club Brugge Champions' Play-Offs Anderlecht

