Club Brug­ge naar Cham­pi­ons Lea­gue na over­tui­gen­de zege tegen Rangers

Clubbruggerangers 1

Nicky Hayen mag zich opmaken voor een tweede League Phase van de Champions League op rij met vicekampioen en Bekerwinnaar Club Brugge. In de terugwedstrijd van de Play-offronde werd Rangers woensdagavond na een complete walk-over en met het schaamrood op de wangen met 6-0 huiswaarts gestuurd.

"We proberen elke wedstrijd opnieuw ons beste voetbal te brengen, zoals ons voetbal van vandaag"

Trainer Nicky Hayen van Club Brugge

De heenwedstrijd in Ibrox hadden de Bruggelingen vorige week al met 1-3 gewonnen. Over twee wedstrijden werd dat 9-1, een ongezien resultaat in de vaak lastige laatste voorronde van het kampioenenbal.

"We zijn de wedstrijd heel goed gestart. Daarbij hebben we het vooropgestelde plan exact uitgevoerd. We wilden de ruimtes in hun rug zo snel mogelijk benutten en die vroege rode kaart voor hen was daar het ideale voorbeeld van. Zo kregen we een makkelijke wedstrijd, maar de spelers hebben dat zelf afgedwongen. Daar ben ik heel tevreden over. Vanaf de eerste seconden stonden ze er en voor rust scoren we vijf keer. Nadien is het een uitgelezen kans om jonge spelers ook nog een kans te geven. Dit is dan ook een hele geslaagde avond", glunderde Hayen na afloop.

"Kwalificatie is belangrijkste"

Club mag zo voor het tweede jaar op rij de League Phase van het kampioenenbal in. Blauw-zwart zit daar in pot 2, landskampioen Union in pot 4. "Naar die potten kijk ik niet en van mogelijke tegenstanders droom ik niet", bekende Hayen. "Voor mij is de kwalificatie het belangrijkste. We hebben in deze voorrondes vier wedstrijden overleefd en zo vanzelfsprekend is dat allemaal niet. Je ziet wel in de competitie dat het niet altijd zo simpel loopt als we zouden willen."

Blauw-zwart staat voor de twaalfde keer in de vroegere groepsfase en huidige League Phase van de Champions League. Vorig jaar eindigde het avontuur na een geweldige campagne pas in de achtste finales tegen Aston Villa. "Waar de lat dan ligt voor Club? Wij moeten vooral nederig blijven. Wij zijn ambitieus, maar je moet nederig in de Champions League stappen. We proberen daar elke wedstrijd opnieuw ons beste voetbal te brengen, zoals ons voetbal van vandaag. Nadien zullen we dan wel zien hoeveel punten dat oplevert."

Rangers
Sport

Supporters van Rangers FC houden er de sfeer in, ook al staat hun ploeg er slecht voor
Clubbruggerangers 2

Veel vertrouwen

Met september in zicht is Club helemaal op toerental gekomen. "Deze wedstrijd geeft dan ook veel vertrouwen. Veel spelers hebben dat vertrouwen en dat zie je ook op het veld, aan de manier waarop de bal rondgaat. Het is nu ook aan de andere jongens om dat niveau op te pikken. We willen immers kunnen roteren zonder kwaliteitsverlies. Dat moet onze sterkte worden dit seizoen. Ik hoop dan ook dat de transferperiode snel afgelopen is." 

Belga
Club Brugge Champions League

