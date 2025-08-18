De heenwedstrijd in Ibrox hadden de Bruggelingen vorige week al met 1-3 gewonnen. Over twee wedstrijden werd dat 9-1, een ongezien resultaat in de vaak lastige laatste voorronde van het kampioenenbal.

"We zijn de wedstrijd heel goed gestart. Daarbij hebben we het vooropgestelde plan exact uitgevoerd. We wilden de ruimtes in hun rug zo snel mogelijk benutten en die vroege rode kaart voor hen was daar het ideale voorbeeld van. Zo kregen we een makkelijke wedstrijd, maar de spelers hebben dat zelf afgedwongen. Daar ben ik heel tevreden over. Vanaf de eerste seconden stonden ze er en voor rust scoren we vijf keer. Nadien is het een uitgelezen kans om jonge spelers ook nog een kans te geven. Dit is dan ook een hele geslaagde avond", glunderde Hayen na afloop.