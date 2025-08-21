24°C
Aanmelden
Sport
Brugge

Sup­por­ters van Ran­gers FC hou­den er de sfeer in, ook al staat hun ploeg er slecht voor

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Club Brugge probeert zich vanavond tegen het Schotse Rangers te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Club verdedigt in eigen huis een 1-3 voorsprong uit de heenwedstrijd. Het ziet er dus goed uit voor blauw-zwart. Dat geven zelfs de meeste Schotse supporters toe. Zij verzamelden vanmiddag in de Brugse binnenstad, waar alles zonder incidenten is verlopen.

De supporters van de Rangers FC warmden zich in het centrum op voor de match tegen Club Brugge vanavond. En dat deden ze vooral met frisse pintjes. De sfeer zat erin, ook al moeten de Rangers vanavond een 1-3 achterstand zien goed te maken om zich te kwalificeren voor de Champions League. Een lastige klus, beseffen ook de supporters.

Vanop de Vrijdagmarkt gaat het tegen 19 uur deze avond met bussen naar het stadion. Met meer dan 1.000 zakken ze af naar Jan Breydel, dat de Schotten willen omtoveren tot een mini Ibrox, het stadion van de
Rangers. 

Benieuwd wie een kater zal overhouden aan deze match... .

Rangers
Rangers2
Rangers3
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Club Brugge

Meest gelezen

Vechtpartij zulte waregem
Nieuws

Stad Waregem neemt voorlopig geen extra veiligheidsmaatregelen na vechtpartij bij voetbalmatch
Romeo vermant belga
Sport

Club Brugge moet Romeo Vermant tot na interlandbreak missen
Vanmarcke 2 0
Sport

Sep Vanmarcke en Tim Declercq versterken staf van Soudal Quick-Step

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Koers

Tars Poelvoorde wint Memorial Danny Jonckheere
Gianni vermeersch

Gianni Vermeersch rijdt volgend jaar voor Red Bull-BORA-hansgrohe
Training club brugge 3

Hayen op drempel van kampioenenbal met Club: "Horen thuis in de Champions League"
Waterpolo

Nationale waterpoloploeg U18 haalt zilver op EK
Vechtpartij zulte waregem

Stad Waregem neemt voorlopig geen extra veiligheidsmaatregelen na vechtpartij bij voetbalmatch
Romeo vermant belga

Club Brugge moet Romeo Vermant tot na interlandbreak missen
24°C
Aanmelden