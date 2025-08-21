De supporters van de Rangers FC warmden zich in het centrum op voor de match tegen Club Brugge vanavond. En dat deden ze vooral met frisse pintjes. De sfeer zat erin, ook al moeten de Rangers vanavond een 1-3 achterstand zien goed te maken om zich te kwalificeren voor de Champions League. Een lastige klus, beseffen ook de supporters.



Vanop de Vrijdagmarkt gaat het tegen 19 uur deze avond met bussen naar het stadion. Met meer dan 1.000 zakken ze af naar Jan Breydel, dat de Schotten willen omtoveren tot een mini Ibrox, het stadion van de

Rangers.

Benieuwd wie een kater zal overhouden aan deze match... .