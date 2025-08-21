Supporters van Rangers FC houden er de sfeer in, ook al staat hun ploeg er slecht voor
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Club Brugge probeert zich vanavond tegen het Schotse Rangers te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Club verdedigt in eigen huis een 1-3 voorsprong uit de heenwedstrijd. Het ziet er dus goed uit voor blauw-zwart. Dat geven zelfs de meeste Schotse supporters toe. Zij verzamelden vanmiddag in de Brugse binnenstad, waar alles zonder incidenten is verlopen.
De supporters van de Rangers FC warmden zich in het centrum op voor de match tegen
Club Brugge vanavond. En dat deden ze vooral met frisse pintjes. De sfeer zat erin, ook al moeten de Rangers vanavond een 1-3 achterstand zien goed te maken om zich te kwalificeren voor de Champions League. Een lastige klus, beseffen ook de supporters.
Vanop de Vrijdagmarkt gaat het tegen 19 uur deze avond met bussen naar het stadion. Met meer dan 1.000 zakken ze af naar Jan Breydel, dat de Schotten willen omtoveren tot een mini Ibrox, het stadion van de
Rangers.
Benieuwd wie een kater zal overhouden aan deze match... .