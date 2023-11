In een kolkend Kiel had blauw-zwart al na enkele minuten een voorsprong beet. Igor Thiago ontfutselde Tolis al in minuut vier de bal, rukte op, hield twee verdedigers aan de praat en ramde vanuit een heel scherpe hoek onhoudbaar in het dak van het doel. De Ratten lieten het niet aan hun hart komen en in hun zoektocht naar een snelle gelijkmaker dwong Tom Reyners Simon Mignolet tot een knappe reflex.