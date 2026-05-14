Club Brugge kan zich morgen voor de twintigste keer tot kampioen van België kronen. De Bruggelingen zijn bij een zege op het veld van KV Mechelen altijd zeker van de titel, en een felbegeerde tweede ster op het shirt. Daarnaast staan morgen ook AA Gent-Union en Anderlecht-STVV op het programma, allemaal gelijktijdig om 20.30 uur.
Club Brugge zette zondag een enorme stap richting een nieuw kampioenschap, het vijfde in zeven jaar, dankzij een 5-0-zege tegen concurrent en kersvers bekerwinnaar Union. Uitblinkers Hans Vanaken en Christos Tzolis deden het Jan Breydelstadion daveren. De bonus op de Brusselaars is nu vier punten, met nog slechts twee speeldagen voor de boeg. Donderdag kan Club Achter de Kazerne de titelstrijd in een definitieve plooi leggen.
Club is met een zege bij KV Mechelen altijd kampioen. Een gelijkspel kan ook volstaan als Union gelijktijdig niet kan winnen in Gent. Zelfs bij verlies kan de buit al binnen zijn voor blauw-zwart. Ivan Leko en co moeten dan hopen op ook een nederlaag van USG in de Planet Group arena.
Nieuwe kans zondag
Als het donderdag niet lukt, krijgt Club zondag een nieuwe kans op het kampioenschap. Dan ontvangt blauw-zwart op Jan Breydel AA Gent en is er in het Joseph Mariënstadion een heruitgave van de bekerfinale tussen Union en Anderlecht.
Voor Union is een verlenging van zijn titel ver weg. De Brusselaars moeten hopen dat Club twee keer niet kan winnen komende week en moeten zelf 6 op 6 pakken. Als beide ploegen aan het einde van de rit evenveel punten hebben, is Union kampioen. Club kreeg bij het halveren van de punten aan het einde van de reguliere competitie immers het voordeel van een naar boven afgerond half punt