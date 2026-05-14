Club is met een zege bij KV Mechelen altijd kampioen. Een gelijkspel kan ook volstaan als Union gelijktijdig niet kan winnen in Gent. Zelfs bij verlies kan de buit al binnen zijn voor blauw-zwart. Ivan Leko en co moeten dan hopen op ook een nederlaag van USG in de Planet Group arena.

Nieuwe kans zondag

Als het donderdag niet lukt, krijgt Club zondag een nieuwe kans op het kampioenschap. Dan ontvangt blauw-zwart op Jan Breydel AA Gent en is er in het Joseph Mariënstadion een heruitgave van de bekerfinale tussen Union en Anderlecht.

Voor Union is een verlenging van zijn titel ver weg. De Brusselaars moeten hopen dat Club twee keer niet kan winnen komende week en moeten zelf 6 op 6 pakken. Als beide ploegen aan het einde van de rit evenveel punten hebben, is Union kampioen. Club kreeg bij het halveren van de punten aan het einde van de reguliere competitie immers het voordeel van een naar boven afgerond half punt