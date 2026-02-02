8°C
Club Brug­ge her­pakt zich na neder­laag op Union met 3 – 0‑zege tegen Standard Luik

Club Brugge Shirt

© Club Brugge

Vicekampioen en Bekerwinnaar Club Brugge heeft zondagavond op de 24e speeldag in de Jupiler Pro League met 3-0 gewonnen van Standard Luik.

Met de rust in zicht rekende Club helemaal af met een zwaar gehavend Standard, dat een half elftal moest missen in het Jan Breydelstadion. In de aanloop naar de wedstrijd vielen ook Christos Tzolis en Romeo Vermant met ziekte uit bij blauw-zwart. 

Vermants vervanger Nicolo Tresoldi profiteerde na 34 minuten door op aangeven van Kyriani Sabbe van dichtbij de openingstreffer in doel te trappen. Centraal voor doel werd de Duitse jeugdinternational compleet vergeten door de Standard-defensie, waarna de 21-jarige spits zijn tiende treffer in de blauw-zwarte kleuren kon scoren.  Vlak voor rust werd het 2-0 na een owngoal van David Bates, nadat Standard-doelman Pirard een schot van Carlos Forbs niet had kunnen ontzetten. De Rouches moesten zelfs met 3-0 de kleedkamer in, na een kopbaldoelpunt van Joel Ordonez op een hoekschop van Forbs.

De West-Vlamingen herpakken zich zo na de nipte nederlaag van vorig weekend op het veld van leider Union Sint-Gillis, dat eerder op zondag in het Dudenpark met weinig overschot won van promovendus en laagvlieger La Louvière. De Brusselaars tellen 52 punten, vier meer dan seizoensrevelatie en eerste achtervolger Sint-Truiden. Club volgt op de derde plaats, op één punt van de Limburgers. Vervolgens gaapt er een kloof van liefst elf punten met Anderlecht, de nummer vier in de stand. Met de derby tussen KV Mechelen en Antwerp wordt zondagavond deze speeldag afgesloten.

Belga
