De wedstrijd op Sclessin ging aan een hoog tempo van start. Beide ploegen toonden veel intensiteit, maar kansen bleven uit. Bulat liet de fans na een halfuur toch eens wakker schrikken. Zijn hoekschop ging bijna rechtstreeks binnen. De partij kwam nu eindelijk op gang. O'Neill kopte naast en Bulat vond de paal op zijn weg. In de slotminuut van de eerste helft kon Club zich toch ook eens tonen. Nilsson zag zijn schot afgeblokt worden door Sutalo.

Na rust kwam Club opzetten met mogelijkheden voor Nielsen en Tzolis, maar het doelpunt viel aan de overkant. Een voorzet van Fossey werd voor doel binnengestoken door Bulat, 1-0. Club Brugge reageerde meteen via Vanaken, maar zijn inzet werd van de lijn gehaald door Sutalo. De tweevoudige Gouden Schoen kopte ook nog eens volledig vrijstaand over. Standard bleef in een hete slotfase overeind en trok de overwinning over de streep. Eindstand: 1-0.