Hans Cornelis greep op twee plaatsen in en zette Mohamed Koné en Jakob Romsaas in de basis ten koste van Martin Delavallee en Patrick Pflucke. Het plan van Cornelis loondel, want Charleroi hield blauw-zwart goed af. Op een schot van Carlos Forbs na creëerde Club niet veel. Daar konden de Carolo's van profiteren via Cheick Keita (35.). Van Den Kerkhof kreeg te veel ruimte van een onoplettende Brugse verdediging en kon het leer richting de zestien versturen, waar Keita met het nodige geluk kon besluiten.

Na rust kwam er een gretiger Club Brugge uit de kleedkamer. Van Den Kerkhof hielp de bezoekers ook een handje. De rechtsachter pakte een rode kaart voor een aanslag op de enkel van zijn rechtstreekse tegenstander Christos Tzolis. Club ging op zoek naar de gelijkmaker en zag Keita een fout begaan in de zestien meter. Tzolis (74.) trapte de elfmeter voorbij Koné. Raphael Onyedika had de 1-2 aan de voet, maar zag Koné zijn schot van dichtbij uit zijn doel duwen. Na maar liefst honderd minuten mocht Joel Ordonez nog eens aanleggen en schoot de verdediger zijn ploeg naar de overwinning, tot grote onvrede van de thuisaanhang.