Aanmelden
Sport
Brugge

Club Brug­ge diep in de toe­ge­voeg­de tijd voor­bij Charleroi

Club Brugge

Belga

Club Brugge heeft zondag op de 27e speeldag van de Jupiler Pro League met 1-2 de drie punten gepakt op Mambourg. Bij de rust stond de thuisploeg nog 1-0 voor. Pas na honderd minuten spelen schoot Joel Ordonez blauw-zwart naar extase. Charleroi misloopt kostbare punten in de strijd om het laatste Championship Play-Offs-ticket. Het is nu pas elfde met 33 punten. Club wipte over Sint-Truiden naar de tweede plaats, op slechts één punt van landskampioen Union.

Hans Cornelis greep op twee plaatsen in en zette Mohamed Koné en Jakob Romsaas in de basis ten koste van Martin Delavallee en Patrick Pflucke. Het plan van Cornelis loondel, want Charleroi hield blauw-zwart goed af. Op een schot van Carlos Forbs na creëerde Club niet veel. Daar konden de Carolo's van profiteren via Cheick Keita (35.). Van Den Kerkhof kreeg te veel ruimte van een onoplettende Brugse verdediging en kon het leer richting de zestien versturen, waar Keita met het nodige geluk kon besluiten.

Na rust kwam er een gretiger Club Brugge uit de kleedkamer. Van Den Kerkhof hielp de bezoekers ook een handje. De rechtsachter pakte een rode kaart voor een aanslag op de enkel van zijn rechtstreekse tegenstander Christos Tzolis. Club ging op zoek naar de gelijkmaker en zag Keita een fout begaan in de zestien meter. Tzolis (74.) trapte de elfmeter voorbij Koné. Raphael Onyedika had de 1-2 aan de voet, maar zag Koné zijn schot van dichtbij uit zijn doel duwen. Na maar liefst honderd minuten mocht Joel Ordonez nog eens aanleggen en schoot de verdediger zijn ploeg naar de overwinning, tot grote onvrede van de thuisaanhang.

Belga
Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder

Meest gelezen

Reunie essevee 1
Sport

Veertig jaar na UEFA-stunt: ex-spelers SV Waregem herenigd in café De Regenboog
KBK 2026
Sport

Herbekijk de start van Kuurne-Brussel-Kuurne bij Focus-WTV
Wout Van Aert
Sport

Geen Wout Van Aert aan de start van Kuurne-Brussel-Kuurne

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Belgian Lions

Belgian Lions verliezen ook in Finland en blijven na vier duels achter zonder zege
Helena Ponette

Oostendse Helena Ponette (26) duikt op 400 meter onder WK-limiet en flirt met Belgisch record van Bolingo
Kuurne cyclo

West-Vlamingen trappen wielerseizoen af met KBK Cyclo in Kuurne
KV Kortrijkzege20252026

KV Kortrijk klopt Luik en blijft op promotiekoers
Georgios Dedas

Georgios Dedas niet langer hoofdcoach bij Filou Oostende
Knack Roeselare Maaseik

Roeselare wint opnieuw vlot in BeNe Conference
Aanmelden