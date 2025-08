Ook kapitein Hans Vanaken twijfelde niet. "Na KV Mechelen hebben we de knop snel omgedraaid voor deze wedstrijd", zei hij op de persbabbel. "Het is de bedoeling om elk jaar Champions League te spelen, kampioen te worden en de beker te winnen. Dat is altijd zo. Dus we moeten er staan op de belangrijke momenten. Door onze goeie resultaten van de voorbije seizoenen in de Champions League is er nu meer druk. We hebben het al eens geflikt tegen Dynamo Kiev en LASK Linz, maar Salzburg is, denk ik, nog van een ander kaliber. Zij hebben specifieke kwaliteiten en we gaan ons uiterste best moeten doen om het te halen."