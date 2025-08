Nordin Jashari en Joel Ordonez trainden vanmorgen nog mee met de Brugse A-kern, maar reizen niet mee naar Salzburg. De transfer van Jashari naar AC Milaan zou in de laatste rechte lijn zitten. Simon Mignolet staat in Oostenrijk weer onder de lat door het rotatiesysteem van Nicky Hayen. Voor de rest is iedereen paraat, ook Onyedika. Morgen is er nog een laatste lichte training, de wedstrijd in de Red Bull Arena start om 19 uur.