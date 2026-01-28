Club Brugge keert tot tweemaal toe terug en speelt 3 – 3 gelijk tegen Atletico Madrid en mag zo nog dromen van volgende ronde
Belga
Een nieuwe stunt van Club Brugge in de Champions League. Bij de rust stond de thuisploeg nog 0-2 in het krijt maar via een ijzersterke Tresoldi en een late goal van Tzolis werd het nog 3-3. Zo mag Club Brugge blijven dromen van de volgende ronde.
Het beloofde voor aanvang van de wedstrijd een feestavond te worden in Jan Breydel. Iedereen die blauw-zwart een warm hart toedraagt, geloofde in een stunt. Maar na amper vier minuten mochten de feestballonnen alweer opgeborgen worden. Seys kopte naast de bal, waarna die ongelukkig tegen zijn eigen arm botste. De VAR riep scheidsrechter Nyberg naar het scherm en het verdict was onverbiddelijk: strafschop.
Julián Álvarez zette zich achter de bal en trapte loepzuiver in de rechteronderhoek.
Aan de ene kant kreeg Atlético Madrid dus een penalty, aan de andere kant kreeg Club die twintig minuten later níét na een haast identieke fase. Bij blauw-zwart schreeuwden ze moord en brand, maar bij de VAR zagen ze er geen graten in.
Opdoffer net voor rust
Nadien toonde Club opnieuw waarom het Europees bij de beste 24 ploegen hoort. Onder impuls van een sterk spelende Tresoldi die de voorkeur kreeg op Vermant nam Brugge het balbezit meer in handen. Eerst draaide hij knap weg van drie Madrilenen, daarna haalde hij uit de draai uit en dwong hij Oblak tot een redding. Het publiek trakteerde de jonge spits op een applaus, maar een doelpunt bleef uit.
Het bleef wel opletten voor Club. Atletico bleef goed op de loer liggen en kwam net voor rust weer wat opzetten. Eerst kon Sabbe Lookman nog verhinderen om de 2-0 na een goede voorzet binnen te tikken, maar enkele minuten later scoorde de Engelsman toch. Hij had genoeg aan een kleine aanraking om een hoekschop in doel te verlengen. Een koude douche net voor rust, 0-2.
Volledige ommekeer
Maar hoe slecht Club de eerste helft afsloot, zo goed begon het aan de tweede. En opnieuw na een corner. Tresoldi glipte net van de buitenspellijn weg en kon vrij koppen. Jan Oblak hield de 1-2 nog knap uit zijn doel met een goede reflex, maar Onyedika was er als de kippen bij en tikte simpel binnen. 1-2, het geloof in Jan Breydel keerde volledig terug.
Terecht, zo bleek nog geen tien minuten later. Nicolo Tresoldi, de beste man bij blauw-zwart, maakte de ommekeer compleet met een typische Tresoldi-goal. Diakhon zette op links sterk door en legde perfect voor tot bij de jonge Duitser die als een duiveltje uit een doosje voor zijn man opdook en de gelijkmaker binnenduwde. Het Brugse publiek ontplofte. Europese avonden in Brugge? Die zorgen altijd voor spektakel.
Opnieuw op achterstand… en opnieuw gelijk
Club leek het momentum volledig mee te hebben en kwam zelf nog een paar keer dreigen. Maar Atlético Madrid had genoeg aan een halve kans. Simon Mignolet redde eerst knap met een geweldige reflex op een schot van Alexander Sørloth, maar een minuut later viel de bal alsnog ongelukkig in eigen doel via Ordonez.
Maar Club gaf niet op. In Brugge durft het stormen wanneer de Champions League-badge op het shirt prijkt. De druk nam toe, en dat loonde. Tzolis werd diep gestuurd en werkte uitstekend af. Even leek het feestje niet door te gaan door gelijkspel, maar de Griek was zeker van zijn stuk. 3-3 dus na een knotsgekke wedstrijd.
Zo blijft Club Brugge in de running voor een ticket voor de volgende ronde. Al wordt winnen in Madrid geen makkelijke opgave. Maar wie durft nu nog zeggen dat Club Brugge niet kan stunten op het allerhoogste Europese toneel?