Het beloofde voor aanvang van de wedstrijd een feestavond te worden in Jan Breydel. Iedereen die blauw-zwart een warm hart toedraagt, geloofde in een stunt. Maar na amper vier minuten mochten de feestballonnen alweer opgeborgen worden. Seys kopte naast de bal, waarna die ongelukkig tegen zijn eigen arm botste. De VAR riep scheidsrechter Nyberg naar het scherm en het verdict was onverbiddelijk: strafschop.

Julián Álvarez zette zich achter de bal en trapte loepzuiver in de rechteronderhoek.

Aan de ene kant kreeg Atlético Madrid dus een penalty, aan de andere kant kreeg Club die twintig minuten later níét na een haast identieke fase. Bij blauw-zwart schreeuwden ze moord en brand, maar bij de VAR zagen ze er geen graten in.

