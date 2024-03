De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) bevestigt vrijdag dat de 23-jarige aanvallende middenvelder van Atalanta een "lichte blessure aan de adductoren" heeft en niet mee afreist. Of de veertienvoudig international volgende week dinsdag (26 maart) wel inzetbaar is tijdens de vriendschappelijke wedstrijd in Londen tegen Engeland, is onduidelijk.

De Rode Duivels trainden vrijdagochtend een laatste keer op Belgische bodem in Tubeke voor de afreis naar Dublin. Daar spelen ze morgen/zaterdag om 18u tegen Ierland. Romelu Lukaku stapte mee het veld op maar door een liesblessure komt de Belgische topschutter sowieso niet in actie in het Aviva Stadium.