Vorige week grepen de West-Vlamingen in hun openingswedstrijd in poule C met 3-2 nipt naast een stunt tegen het Italiaanse topteam Milaan. Dat zette woensdag Innsbruck opzij met 1-3. De Oostenrijkers verloren vorige week met 3-0 van Zawiercie.

Over twee weken (4 december) trekt Roeselare op de derde speeldag naar Innsbruck. Milaan ontvangt dan Zawiercie.