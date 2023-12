Voor de West-Vlamingen was het al de derde nederlaag in vier duels in deze poulefase. Hun enige zege boekten ze eind vorige maand in Piraeus. Olympiakos nam zo revanche op onze landgenoten, maar de Grieken blijven met drie punten wel op de laatste plaats in de groep. Roeselare is derde met vier punten, twee minder dan het Poolse Kedzierzyn-Kozle. Het Turkse Ankara staat met elf punten autoritair aan de leiding.