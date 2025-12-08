Champions League : Leko maant na nederlaag aan tot rust bij Club Brugge: “Dan zullen resultaten volgen”
Foto Belga
Geen terugkeer door de grote poort voor Ivan Leko bij Club Brugge. De vervanger van Nicky Hayen zat woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Arsenal voor het eerst op de bank bij blauw-zwart, maar zag zijn manschappen de wet van de sterkste ondergaan (0-3).
Club toonde een goede reactie op het openingsdoelpunt van Noni Madueke en bracht in het slotkwartier van de eerste helft zelfs dominant voetbal. Blauw-zwart slaagde er echter niet in om een van zijn kansen te verzilveren en liep vlak na rust tegen de 0-2 aan, volgens Leko het sleutelmoment. "Na de eerste vijftien minuten wilden we hoog blijven en hen geen makkelijke weg naar doel geven", legde de Kroaat uit. "De 0-1 was een shock voor ons, maar het sleutelmoment voor mij was de 0-2. Die viel te makkelijk en op een slecht moment."
Blijven vechten
Leko zag tijdens de eerste helft enkele goede dingen en een wedstrijd, die bij momenten gelijkopgaand was. "De score had hoger kunnen oplopen door hun tegenaanvallen, maar we zijn blijven vechten en zoeken naar een goal tegen een tegenstander, die tot de top drie in Europa behoort. Dat is zeker positief, maar om een resultaat te behalen, moesten we top zijn en dat was niet het geval. Dat is een goede les. We moeten gewoon blijven werken en elke dag beter worden."
Kalm blijven
Net zoals op zijn persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel vertelde de Kroaat dat er "geen revolutie nodig" is bij blauw-zwart. "Mijn jongens hebben het de laatste drie dagen heel moeilijk gehad, maar weten hoe ze voetbal moeten spelen", benadrukte hij. "We hebben vertrouwen, maar moeten gewoon kalm blijven. Dan zullen we onszelf naar een hoger niveau tillen en zullen de resultaten wel volgen."