Blijven vechten

Leko zag tijdens de eerste helft enkele goede dingen en een wedstrijd, die bij momenten gelijkopgaand was. "De score had hoger kunnen oplopen door hun tegenaanvallen, maar we zijn blijven vechten en zoeken naar een goal tegen een tegenstander, die tot de top drie in Europa behoort. Dat is zeker positief, maar om een resultaat te behalen, moesten we top zijn en dat was niet het geval. Dat is een goede les. We moeten gewoon blijven werken en elke dag beter worden."

Kalm blijven

Net zoals op zijn persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel vertelde de Kroaat dat er "geen revolutie nodig" is bij blauw-zwart. "Mijn jongens hebben het de laatste drie dagen heel moeilijk gehad, maar weten hoe ze voetbal moeten spelen", benadrukte hij. "We hebben vertrouwen, maar moeten gewoon kalm blijven. Dan zullen we onszelf naar een hoger niveau tillen en zullen de resultaten wel volgen."