Nadat Hans Vanaken nog de 0-2 van Hincapié van de Brugse lijn moest redden, kwam Club na een halfuur beter in de wedstrijd. De thuisploeg drukte de Gunners achteruit en kwam via Aleksandar Stankovic tot twee keer toe dicht bij de gelijkmaker. De Servische middenvelder zag zijn krul eerst nipt naast de kooi van David Raya vliegen en botste in een een-op-een situatie opnieuw op de Spaanse doelman. Het bleef zo 0-1 bij de rust.

Vlak na de pauze werd Club meteen koud gepakt. Martin Zubimendi kreeg te veel tijd en ruimte op de linkerflank en gooide zijn voorzet over alles en iedereen tot aan de tweede paal, waar Madueke moederziel alleen zijn tweede van de avond kon binnenkoppen. Blauw-zwart kwam niet meer in het spel voor en slikte nog voor het uur een derde tegentreffer, wederom een pareltje. Gabriel Martinelli zette Hugo Siquet in de wind en krulde de bal vervolgens heerlijk in de winklhaak: 0-3.

Door de ruime voorsprong liet Arsenal het tempo zakken, waardoor Club de bal wat meer in de eigen rangen kon houden en tot een driedubbele kans kwam. Tot een eerredder kwam het wel niet meer.

Club doet zo een slechte zaak in de strijd om een plekje in de top 24 en het bijbehorende ticket voor de tussenronde. Blauw-zwart heeft na zes wedstrijden slechts vier punten op de teller, maar is met nog duels tegen Kairat Almaty (uit) en Marseille (thuis) nog niet uitgeschakeld. De elf punten, die blauw-zwart vorig seizoen tegen de verwachtingen in nodig had om zich nipt voor de play-offs te plaatsen, kunnen alleszins niet meer gehaald worden.