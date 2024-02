Na een reeks gemiste Gentse kansen mocht Cercle nog met een 0-1-voorsprong gaan rusten, maar in het begin van de tweede helft viel de verdiende gelijkmaker voor de Buffalo's dan toch. Het was zowaar voormalig Rode Duivel Laurent Depoitre die de thuisploeg langszij bracht, met zijn eerste treffer in meer dan een jaar. De Gentse hoop laaide weer op, maar die werd snel weer de kop ingedrukt met de 1-2. Denkey dook in de zestien op in de rug van Matisse Samoise en trapte zonder aarzelen zijn twintigste treffer van het seizoen tegen de netten, meteen ook de eindstand in de KAA Gent Arena, waar een stevig crisissfeertje hangt.

Cercle daarentegen dendert naarstig voort en staat met 39 punten op de vijfde plaats. Voor de laatste twee stekjes in de play-off om de landstitel zal het dus waarschijnlijk tussen Cercle, Gent en Genk gaan.

