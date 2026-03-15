18°C
Aanmelden
Sport
Brugge

Cer­cle ont­slaat trai­ner Onur Cinel

Onur Cinel

© Belga

Cercle Brugge heeft de samenwerking met z'n hoofdcoach Onur Cinel beëindigd. De Vereniging bedankt Onur voor zijn inzet en wenst hem het beste toe in zijn verdere carrière. In afwachting van de aanstelling van een nieuwe hoofdtrainer zullen assistenten Jimmy De Wulf en Aurélien Collin de trainingen leiden. Wie de opvolger van Cinel wordt is nog niet duidelijk, maar de contacten zitten 'in de laatste fase'.

Aan de vooravond van de Relegation Play-offs grijpt Cercle dus in. De Vereniging behield doorheen het seizoen erg lang het vertrouwen in z'n coach. Ook al lag die al langer onder vuur. Omwille van de uitblijvende resultaten vooral. Cercle kon deze competitie amper één thuiswedstrijd winnen.

Vaak was groen-zwart de betere ploeg en zorgde het voor aardig wat doelkansen maar scoren bleek zo moeilijk. En dus pakte Cercle ook weinig punten. Voor het tweede seizoen op rij moet het in de Relegation Play-offs vechten om het behoud.

Dat luik van de strijd zal Onur Cinel niet meer meemaken. Woensdagvoormiddag ging het plots snel op Jan Breydel. Onur Cinel is bedankt voor z'n bewezen diensten. Cercle vat de laatste reguliere wedstrijd voorlopig aan onder leiding van De Wulf en Collin. Al lijkt het er op dat de nieuwe T1 eerstdaags zal worden voorgesteld.

Bart Coopman

bart.coopman@focus-wtv.be

Cercle Brugge

Meest gelezen

Memorial Tuur Hancke 1
Sport

Bekijk: reportage over eerste editie Memorial Tuur Hancke
KVK foto 1
Sport

KV Kortrijk pakt in extremis drie punten en stelt zo feestavond veilig
KV Kortrijk foto 1
Sport

Supporters van KV Kortrijk maken er een ware feestavond van

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Aanmelden