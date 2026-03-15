Aan de vooravond van de Relegation Play-offs grijpt Cercle dus in. De Vereniging behield doorheen het seizoen erg lang het vertrouwen in z'n coach. Ook al lag die al langer onder vuur. Omwille van de uitblijvende resultaten vooral. Cercle kon deze competitie amper één thuiswedstrijd winnen.

Vaak was groen-zwart de betere ploeg en zorgde het voor aardig wat doelkansen maar scoren bleek zo moeilijk. En dus pakte Cercle ook weinig punten. Voor het tweede seizoen op rij moet het in de Relegation Play-offs vechten om het behoud.

Dat luik van de strijd zal Onur Cinel niet meer meemaken. Woensdagvoormiddag ging het plots snel op Jan Breydel. Onur Cinel is bedankt voor z'n bewezen diensten. Cercle vat de laatste reguliere wedstrijd voorlopig aan onder leiding van De Wulf en Collin. Al lijkt het er op dat de nieuwe T1 eerstdaags zal worden voorgesteld.