Cercle mocht zo met een 1-0 voorsprong gaan rusten en verdubbelde die vlak erna, dankzij de vijftiende van het seizoen van topschutter Kévin Denkey. Toen niet eens tien minuten later Minda de 3-0 in doel legde, was de wedstrijd helemaal gespeeld.

Voor de Vereniging was het de tweede zege op rij, na de overwinning van vorig weekend op het veld van OH Leuven. Voordien waren ze wat weggezakt met twee opeenvolgende nederlagen. Met 31 punten komt Cercle op de vierde plaats terecht. KV Kortrijk, waar met Joseph Akpala een interim-coach is aangesteld en er nog steeds geen opvolger is voor de ontslagen Glen De Boeck, is met amper tien punten laatste.