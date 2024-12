Maar ook het vertrouwen van de supporters wil de nieuwe Cercle-coach zien te winnen. "Ik begrijp dat het voor hen moeilijk is dat er een nieuwe coach is, maar het hoort bij het voetbal. Ik wil zo snel mogelijk resultaat boeken om hun vertrouwen te winnen", zegt Feldhofer. "Ik beloof alvast dat ik mijn uiterste best zal doen om te slagen."

Feldhofer ziet vooral een pak potentieel in het team. "De grootste reden dat ik deze uitdaging aanga, is het potentieel dat ik in de spelers zie. Ik heb mijn huiswerk gedaan en de spelers bestudeerd en ik ben er zeker van dat we samen iets kunnen bereiken."