Ferdinand Feldhofer bouwde als speler een mooie carrière uit en kwam uit voor onder meer Sturm Graz en Rapid Wien. Feldhofer speelde ook 13 keer voor het nationale team.

Zijn trainerscarrière begon de Oostenrijker in 2015 in eigen land bij derdeklasser SV Lafnitz. Na vier seizoenen maakte hij de overstap naar Wolfsberger AC, in de Oostenrijkse Bundesliga. Met Wolfsberger deed hij bovendien Europese ervaring op. In het seizoen 2021 – 2022 kwam Feldhofer aan het hoofd van z’n ex-club Rapid Wien te staan. Na een seizoen trok hij naar het Georgische Tbilisi, waar Cercle hem nu dus wegplukt.

Feldhofer stond vorig seizoen even op de shortlist bij KV Kortrijk, maar daar kreeg Alexandersson uiteindelijk de voorkeur.