Vorige week moest Cercle twee klappen incasseren. De heenmatch van de achtste finales van de Conference League werd vorige donderdag met 3-0 verloren in Polen, en afgelopen zondag ging groen-zwart in de Brugse derby met 1-3 onderuit tegen Club. "We kregen in beide matchen veel te makkelijk goals binnen", zuchtte Feldhofer. "Twee keer slikten we drie goals in tien minuten tijd. Dat kan gewoon niet. Het is ook jammer, omdat we voordien een team waren geworden dat moeilijk te kloppen was. We slikten weinig goals. En dan gaat het twee keer zo mis. Dat is heel jammer. We kunnen ons wel optrekken aan enkele fases in de wedstrijden. We speelden tegen de kampioenen van Polen en België, maar bij momenten konden we hen domineren in het spel."