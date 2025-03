Zoals gebruikelijk bij internationale wedstrijden, zullen de bezoekende supporters zich op de wedstrijddag verzamelen in het stadscentrum om zich voor te bereiden op het voetbalgebeuren. Jagiellonia Białystok staat bekend om zijn fanatieke en vurige aanhang, die hun aanwezigheid graag kenbaar maakt in de steden waar zij spelen. Dit betekent dat de Poolse supporters zichtbaar en hoorbaar aanwezig zullen zijn in het Brugse straatbeeld.