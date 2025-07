Dender was vorig jaar een verrassend sterke starter in de competitie, en kon daardoor het hele seizoen uit de gevarenzone blijven. Bij Cercle hopen ze op een gelijkaardig scenario, zeker met zware tegenstanders als Anderlecht, Club Brugge, Westerlo en Standard in het vooruitzicht.

Cinel is duidelijk over de ambities: "We willen elke wedstrijd winnen, niet alleen tegen Dender. Ongeacht de tegenstander of de tussenstand, moet het voor buitenstaanders duidelijk zijn dat wij er alles aan doen om te winnen. Zeker in deze eerste fase van het seizoen is dat essentieel."