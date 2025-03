Een achtste finale in Europa is voor Cercle een bijzondere ervaring. Toch zegt Feldhofer geen extra druk te voelen. "Ikzelf heb alvast geen extra stress en volgens mij de spelers ook niet. Iedereen was blij tijdens onze trip richting Polen. We beseffen dat het een kans is om te tonen wie we zijn en Cercle te promoten in Europa."

"Ik schat de kansen 50/50 in", legde de coach nog uit. "We zullen ons beste niveau moeten halen. Er kan veel gebeuren in twee wedstrijden, maar het is duidelijk dat we efficiënter zullen moeten zijn voor doel dan de afgelopen wedstrijden."